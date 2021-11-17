Во Владимирской области продлили работу общепита и развлекательных заведений до часа ночи

ВЛАДИМИР, 17 ноября. /ТАСС/. Работа развлекательных учреждений, в том числе кафе и ресторанов, ночных клубов и дискотек во Владимирской области будет продлена с 23:00 до 01:00 с 18 ноября до 15 декабря. Указ об этом в среду подписал врио губернатора Александр Авдеев.

"С 18.11.2021 до 15.12.2021 деятельность предприятий общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов", - говорится в документе.

В это же время разрешена деятельность ночных клубов, баров, дискотек, боулинг-клубов. В области также разрешили проведение дискотек, танцевальных программ и конкурсов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 68 326 случаев заболевания, в том числе 327 за последние сутки. Выздоровели 53 492 человека, отмечено 2 359 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 450 079 жителей, второй - 412 534. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,9%.