Кабмин Украины упростил ввоз оборудования для производства вакцины от коронавируса

КИЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение освободить от НДС оборудование для производства вакцин и лекарственных средств, чтобы ускорить процесс создания собственной вакцины от коронавируса.

"Правительство освобождает от НДС ввезенное на Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19", - сообщил в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Это решение, по словам премьера, позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки, а для государства это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в отношении их поставок.

Согласно пояснительной записке к постановлению, оно принимается в связи с большими потребностями в вакцинах во всем мире и возможными перебоями с поставками.

По состоянию на среду на Украине, население которой составляет 41,3 млн человек, вакцинировано почти 12,5 млн граждан, из них двумя дозами - более 9 млн.

Украина начала вакцинацию одной из последних в Европе - 24 февраля. Ее проводят препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской компании AstraZeneca и китайским CoronaVac. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По данным Минздрава, с начала пандемии на Украине выявлено более 3,2 млн случаев коронавируса, выздоровели почти 2,7 млн граждан, еще около 79 тыс. скончались от осложнений, вызванных ковидом.