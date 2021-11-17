В Северной Осетии начали сбор вещей и продуктов для малоимущих семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 ноября. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Быть добру" начал реализацию акции "Вешалка добра", в рамках которой собирают одежду и предметы первой необходимости для малоимущих и многодетных семей. Об этом ТАСС сообщил глава фонда Амурхан Кусов.

"Многим в период пандемии стало еще сложнее, малоимущих стало больше. Поэтому возникла необходимость сбора одежды, предметов первой необходимости", - сказал Кусов.

Сбор организован в центре "Мой бизнес" во Владикавказе. Каждую субботу жители республики могут принести туда одежду, предметы первой необходимости, канцтовары. Их смогут получить семьи, которые официально признаны малоимущими, многодетными.

В перспективе в распределительном центре планируется также предоставление продуктовых наборов.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.