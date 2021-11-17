Мурашко заявил, что в РФ еще две вакцины от ковида проходят доклинические исследования

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Еще две вакцины против коронавирусной инфекции, созданные на различных платформах, проходят сегодня доклинические исследования в России, заявил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", - сказал он на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.