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В РФ завершается первая фаза испытаний метода лечения аутоиммунных заболеваний завершается

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, препарат перспективен для лечения 90% больных, которые страдают болезнью Бехтерева

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Первая фаза клинических испытаний нового метода лечения аутоиммунных заболеваний завершается в России. Препарат перспективен для лечения 90% больных, которые страдают болезнью Бехтерева. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Центром [генетических технологий в области медицины] завершается первая фаза клинических испытаний моноклонального антитела для лечения аутоиммунных заболеваний новым методом. Препарат перспективен для лечения 90% пациентов, которые страдают болезнью Бехтерева, а это, по оценкам экспертов, помощь, которая может быть оказана порядка 500 тыс. - миллиону наших граждан", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

Она добавила, что также центр разработал диагностический набор для анализа наследственных мутаций в генах-онкосупрессорах, которые контролируют целостность генома. "Эта разработка позволяет определять предрасположенность к развитию онкологических заболеваний и предсказывать чувствительность опухолей к определенным химиотерапевтическим препаратам. Сейчас завершаются клинические испытания", - отметила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что с помощью технологии улучшатся результаты лечения пациентов с раком молочной железы и раком поджелудочной железы, это порядка 2,5 тыс. человек.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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