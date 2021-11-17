В России упростили требования для внедрения радиофармацевтических препаратов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Требования для внедрения в России радиофармацевтических препаратов сегодня значительно упрощены. В стране уже разработаны два таких препарата, они прошли клинические исследования, сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

"В 2020 году мы приняли нормативно-правовой документ касаемо радиофармацевтических препаратов. Это прорывная абсолютно вещь для производства препаратов, наша страна имеет высокие компетенции по данному разделу. Фактически сегодня значимо упрощены требования для внедрения радиофармацевтических препаратов. И надо сказать, что в прошлом году и в этом году мы два препарата уже разработали, они профинансированы и прошли первые клинические исследования с участием человека", - сказал министр.

Кроме того, в РФ разработаны генетические тесты, которые позволяют неинвазивно определять ДНК опухолей непосредственно в крови человека. "Еще один большой толчок, который произошел, это в рамках развития борьбы с онкологическими заболеваниями. В Центре рентгенорадиологии разработана уникальная технология генетической модификаций Т-клеток, и министерство образования подержало, в том числе на сегодняшний день на площадке нашего института, создание лабораторий для производства данных препаратов", - добавил Мурашко.

Радиофармпрепарат - это лекарственный препарат в готовой для использования форме, который в своем составе содержит один или несколько радиоактивных изотопов (радионуклидов). Терапевтические радиофармпрепараты применяются в основном в онкологии для лечения неоперабельных новообразований (опухолей или метастазов). Также широко применяются в ревматологии и эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы. Диагностические радиофармпрепараты применяются в диагностике широкого спектра заболеваний, например для оценки распространенности метастатического процесса при онкологическом заболевании или для диагностики работы сердечно-сосудистой и других систем организма.