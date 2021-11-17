На Ставрополье за два года отремонтировали 40 домов культуры

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Господдержка по нацпроекту "Культура" позволила отремонтировать 40 домов культуры на Ставрополье за два года. В 2021 году в крае отремонтируют еще 12 домов культуры, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"В 2019-2020 годах выполнен ремонт 40 зданий ДК. Еще 12 - должны быть приведены в порядок в нынешнем году, на 9 из них работы уже окончены. В 2021 году отремонтировано также 14 детских школ искусств, подавляющее большинство которых расположены в сельских территориях. Значимым событием стало открытие после масштабной реставрации Ставропольского театра кукол", - говорится в сообщении.

Финансирование нацпроекта за три года на Ставрополье составило около 1,3 млрд рублей. В шести муниципалитетах края начали работу автоклубы, которые совершили с 2019 года 149 выездов с концертными программами в отдаленные территории. В учреждениях культуры обновляют музыкальное оборудование, пополняют библиотечные фонды, создают современные кинозалы.

"С 2019 года в крае открыто 11 модельных библиотек нового поколения. На их базе действуют семейные арт-студии, клубы по интересам, реализуются медиаобразовательные программы, проводятся мастер-классы по цифровой грамотности. Еще шесть модельных библиотек должны быть созданы в крае до конца 2021 года на базе действующих учреждений, которые стали победителями конкурсного отбора Минкультуры РФ", - пояснили в пресс-службе.

По данным Северо-Кавказстата, в Ставропольском крае насчитывается более 500 клубов, домов культуры, парков культуры и центров досуга. Согласно проекту бюджета региона на 2022 год, власти намерены направить на сохранение и развитие культуры в следующем году более 1,8 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.