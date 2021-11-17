В Дагестане пройдет пятый этнофестиваль студентов-иностранцев

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Пятый республиканский этнофестиваль студентов-иностранцев пройдет в Дагестане 24 - 26 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религии.

"24 - 26 ноября в Дагестане пройдет V Республиканский этнофестиваль студентов-иностранцев, обучающихся в учебных заведениях Республики Дагестан. Мероприятие пройдет на площадке Дагестанского государственного кумыкского музыкально-драматического театр им. Алимпаши Салаватова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мероприятие проводится с целью сохранения и развития культуры, традиций и этнической самобытности иностранных граждан, которые являются студентами вузов Дагестана, а также укрепления межнационального мира и согласия.

"Программа фестиваля включает в себя организацию этнокультурных подворий, фотовыставки, иллюстрирующих работу высших учебных заведений Дагестана с иностранными гражданами, а также творческий конкурс видеороликов "Дагестан глазами иностранца", приуроченный к 100-летию со дня образования ДАССР", - добавил он

Отмечается, что фестиваль состоится в рамках реализации подпрограммы "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Республике Дагестан" государственной программы Республики Дагестан "Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан".

"В рамках этнофестиваля состоится круглый стол "Опыт работы высших учебных заведений республики по сохранению этнокультурной самобытности иностранных студентов". Кроме того, студенты будут состязаться в командных спортивных играх (перетягивание каната, эстафета 5х100, прыжки в длину), состоится концерт студенческих творческих коллективов", - заключил представитель Миннаца.