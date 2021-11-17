В Узбекистане готовятся проекты по повышению качества преподавания русского языка

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке проектов по повышению качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана.

"Идет подготовка целого ряда проектов, нацеленных на повышение качества преподавания русского языка в детских садах и школах Узбекистана", - отметил он в обращении к участникам II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, текст которого опубликован в среду на сайте Кремля.

Сейчас в республике действует 14 филиалов и представительств российских вузов, со следующего года их станет 16, а в Ташкенте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета, говорится в послании президента РФ.

Между странами расширяется взаимодействие в гуманитарной области, наращиваются научные, образовательные, молодежные обмены, указывает Путин. Эти и другие важные вопросы обсуждаются в ходе Второго образовательного форума России и Узбекистана, проходящего в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Также у Москвы и Ташкента "накоплен солидный опыт сотрудничества в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий", говорится в обращении главы российского государства. Он отмечает реализацию совместных проектов по решению экологических проблем Аральского моря и поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.

Путин выразил уверенность, что Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана принесет конкретный практический результат в плане развития стратегического партнерства, укрепления добрососедских и взаимовыгодных связей между двумя странами.