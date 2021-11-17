Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в Москве почти на 23%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Москве снизилась почти на 23%. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальное снижение сегодня демонстрирует Москва. Практически на 23% упала заболеваемость [ковидом]", - сказала она на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Попова отметила, что на прошлой неделе впервые за два месяца наблюдалось снижение заболеваемости. По ее словам, снижение заболеваемости ковидом демонстрируют 10 регионов России.

"У нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут", - сказала она. Главный санитарный врач отметила, что заболеваемость ковидом снизилась за последнюю неделю на 2,5%.

Попова надеется на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России. "Все ваши [президента] поручения остаются в работе, на жестком контроле, и я надеюсь, что ситуация будет стабилизироваться", - сказала она.

Тестирование в России

Кроме того, охват тестированием на коронавирусную инфекцию в России увеличился в полтора раза.

"Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием - в полтора раза мы увеличили охват и готовимся к тому, что уже вышло решение в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке, с тем чтобы не упустить больных с более опасной инфекцией", - сказала Попова.