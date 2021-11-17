Минздрав планирует создание "орфанных аптек" для пациентов с редкими заболеваниями

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Минздрав России работает над новым направлением по созданию "орфанных аптек", которые будут направлены на лечение пациентов с редкими наследственными заболеваниями, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Со следующего года стартует новое направление - это неонатальный скрининг на врожденные наследственные заболевания. Мы подготовили нормативно-правовую базу и включили в проект бюджета. До 36 нозологий будет расширен этот неонатальный скрининг. А поскольку этот неонатальный скрининг требует сопровождения и лечения детей, сейчас мы работает над новым направлением - это формированные "орфанных аптек" для лечения этих заболеваний", - сказал он на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, в рамках инициативы "Медицинская наука для человека" открывается проект по генетической паспортизации новорожденных.

"Татьяна Алексеевна [Голикова, вице-премьер РФ] активно поддержала данное направление, и сегодня эти работы уже ведутся", - добавил Мурашко.