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Пандемия COVID-19
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Путин потребовал увеличить скорость тестирования на ковид

Роспотребнадзор ранее сократил до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на ковид

НОВО-ОГАРЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по генетическим технологиям в среду потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране.

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - сказал Путин, выслушав доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Попова поручала жестко реагировать на задержки при выдаче результатов тестирования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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