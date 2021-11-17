Путин потребовал увеличить скорость тестирования на ковид

НОВО-ОГАРЕВО, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по генетическим технологиям в среду потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране.

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - сказал Путин, выслушав доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Попова поручала жестко реагировать на задержки при выдаче результатов тестирования.