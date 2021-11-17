Умер последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Последний министр здравоохранения СССР, организатор здравоохранения и академик РАН Игорь Денисов умер в среду в возрасте 80 лет. Гражданская панихида состоится 19 ноября в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета.

"Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны. Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР. Значительная часть трудовой биографии академика Денисова связана с Сеченовским университетом, с кафедрой семейной медицины. Будучи основоположником семейной медицины в Российской Федерации, Игорь Николаевич внес огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских кадров. Разделяем скорбь и тяжесть утраты", - отметил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко, слова которого приводит пресс-служба.

Гражданская панихида пойдет 19 ноября в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Российский хирург и государственный деятель Игорь Денисов родился 3 сентября 1941 года в городе Свободный Амурской области. С 1983-1987 годов занимал должность ректора Рязанского медицинского института, в 1990-1901 годы был министром здравоохранения СССР, с 2004 по 2011 годы - первым проректором Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.