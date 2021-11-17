В первый за 30 лет построенный в поселке на Урале дом поселили сирот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Первый за постсоветское время многоквартирный дом построили в поселке Зайково Свердловской области, 45 квартир в нем получили дети-сироты, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Фонд жилищного строительства благодаря государственной программе по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на территории Свердловской области, построил для них дом на 45 квартир. Как сообщили в фонде, первые новоселы уже подписали договоры найма специализированных жилых помещений, получили ключи и осмотрели свои квартиры. Площадь жилых помещений, полностью готовых к заселению, составляет 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

На строительство направили 72,5 млн рублей из регионального бюджета.

"Это первый новый дом, который построен у нас за все постсоветское время. Радует, что строители предусмотрительно привели в порядок придомовую территорию. Появилась детская игровая площадка и большая удобная парковка", - цитирует департамент председателя Зайковской территориальной администрации Ольгу Мошковцеву.

Сейчас в Ирбитском районе, где расположен поселок, числятся 103 ребенка-сироты, у которых возникло право на получение жилья.