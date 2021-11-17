Главный инфекционист США предупредил о риске ухудшения ситуации с коронавирусом зимой

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Ослабление обеспеченного прививками иммунитета в сочетании с повышенной активностью штамма "дельта" чревато угрозой усугубления ситуации с коронавирусом в США предстоящей зимой. Об этом, как сообщил в среду телеканал ABC , предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний.

"Очевидно, что невакцинированные люди наиболее уязвимы [для COVID-19], но в условиях наличия столь быстро распространяемого штамма, как "дельта", тем более когда постепенно ослабевает иммунитет, нынешняя динамика [рост заболеваемости] окажет негативное воздействие даже на вакцинированных людей, - приводит телеканал слова Фаучи. - Таким образом, речь идет о двойном ударе. Мы столкнемся со случаями заражения после вакцинации в гораздо большем числе, чем мы их наблюдаем в настоящее время среди вакцинированных людей".

Сигналами к тому, по мнению эксперта, является вновь фиксируемый в последнее время в стране рост числа заражений коронавирусной инфекцией, что особенно тревожно в условиях приближающегося праздничного зимнего сезона с его традиционными семейными встречами.

Число новых случаев заражения COVID-19 в США, согласно официальным данным, вновь стало расти в последние дни, превысив показатель в 80 тыс. за сутки - самый высокий за прошедший месяц. В 40 штатах страны фиксируются самые высокие за последние 10 недель показатели распространения коронавирусной инфекции и вызванных ей случаев госпитализации.

В этой связи Фаучи призвал все федеральные и местные власти, а также медицинские службы к активизации усилий по привлечению к вакцинации не только тех, кто ее вовсе не проходил, а таких в стране еще около 60 млн человек, но и к прохождению ревакцинации. Многое, подчеркнул он, будет зависеть от того, "как хорошо будет осуществлена программа бустерных прививок". Фаучи даже предложил считать полностью вакцинированными людьми тех, кто сделал повторную прививку от COVID-19.

На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 47 млн случаев заражения коронавирусом, 765 919 человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.