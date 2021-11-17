Конституционный суд отказал в рассмотрении жалобы на решение о создании мавзолея Ленина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) отказал россиянке в рассмотрении жалобы на постановление II съезда Советов СССР от 26 января 1924 года, на основании которого был сооружен мавзолей Владимира Ленина в Москве. В своем обращении гражданка указывала, что решение съезда Советов нарушает ее конституционные права.

"Гражданка Е. М. Разживина настаивает на проверке соответствия Конституции Российской Федерации постановления II съезда Советов СССР от 26 января 1924 года "О сооружении склепа для помещения праха В. И. Ленина". Конституционный суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению", - говорится в опубликованном в среду постановлении суда.

В своем решении КС РФ указал на то, что судьи могут принять к рассмотрению жалобу на ту или иную норму закона только в том случае, если она была ранее применена в отношении российского гражданина другой судебной инстанцией. Конституционный суд отметил, что заявительница не предоставила решений российских судебных инстанций, в которых постановление II съезда Советов СССР от 26 января 1924 года каким-либо образом применялось бы в отношении подавшей жалобу гражданки и тем самым ущемляло бы ее права.