РАН поддержала проект создания арктического медцентра в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) поддержала проект создания федерального центра арктической медицины в Архангельске на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Об этом сообщил в среду президент РАН Александр Сергеев.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил изучить предложение властей Архангельской области по созданию в регионе федерального центра арктической медицины.

"Экспертиза, которую Академия наук проводила по вашему центру, поставила ваш университет гораздо выше, чем то место, которая дала отборочная часть конкурса. На будущий год нам вместе стоит поработать над презентацией. Отделение медицинских наук наше считает, что ваш университет медицинский должен быть в числе тех, кто получает полновесную поддержку", - сказал Сергеев на выездном заседании президиума РАН и президиума Уральского отделения РАН в Архангельске, обратившись к ректору СГМУ Любови Горбатовой. Он пообещал проекту арктического медцентра поддержку.

Президент РАН просил также ректора СГМУ обратить внимание на программу биологии старения, которая сейчас готовится в стране по инициативе РАН. "Вопрос актуальный в плане демографическом. Вы тоже ставите вопрос, почему продолжительность жизни меньше, а вопросы старения и биологии старения - это "терра инкогнито" <…> Влияние различных стрессов, специфических для арктической зоны, именно на биологические вопросы старения - это не вопрос о старшем поколении, это вопрос о всех нас, включая детей", - сказал Сергеев.

По словам ректора СГМУ, необходимость федерального арктического медцентра обусловлена необходимостью создания единого образовательного научного-исследовательского информационного пространства в медицине Арктики. "Возможность и необходимость создания центра в структуре СГМУ обусловлены исторически сложившейся системой подготовки кадров не только для Архангельской, но и Мурманской, Вологодской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми, Карелия и отсутствием медицинских вузов в этих регионах, а также отсутствием системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки даже на тех факультетах, которые существуют", - отметила ректор.

Начать с инфраструктуры

Создан консорциум, который объединяет ключевые университеты, научные центры, которые будут совместно работать над вопросом охраны здоровья. Первым шагом для создания арктического медцентра рассматривается строительство университетского кампуса и инфраструктуры университета. "У СГМУ нет своей собственной клинической базы. Надеемся, что в рамках создания центра такая база появится. У нас обучаются студенты из более 33 регионов, обязательно требуется создание общежития, спорткомплекса, медицинского комплекса для студентов и других объектов инфраструктуры", - сообщила ректор.

СГМУ создан в 1932 году, за это время выпустил более 40 тыс. врачей. На данный момент обучается более 4,5 тыс. студентов и более 6,5 тыс. слушателей программ дополнительного профессионального образования, а также 362 иностранных студента из 15 стран мира. Входит в пятерку лучших медицинских вузов страны.