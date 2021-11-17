ЕСПЧ запретил учителям оскорблять учеников

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение, согласно которому оскорбление школьными учителями учеников является недопустимым даже в случае их опоздания в школу или иных дисциплинарных проступков. Об этом говорится в сообщении Страсбургского суда, опубликованном Верховным судом России.

В документе сказано, что учащийся государственной средней школы Хорватии в сентябре 2011 года трижды подвергался словесным оскорблениям со стороны учителя математики. В первый раз ученика и его одноклассников оскорбили за опоздание в школу, во второй - за сообщение об оскорблениях директору школы, в третий раз - еще через несколько дней. Ученику была оказана психологическая помощь, при этом психолог установил, что ребенок страдает от острого тревожного расстройства. Тем не менее хорватская прокуратура отказалась привлекать учителя, допустившего оскорбления, к уголовной ответственности. Национальные суды признали данное решение законным, после чего отец ученика обратился в ЕСПЧ.

"Суд пришел к выводу, что любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях невозможно совместить с правом детей на образование и уважение их частной жизни. Хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иное, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя. В любом случае суд счел, что никакого оправдания поведению учителя быть не может. Отметив, что словесные оскорбления не были очень интенсивными и не переросли в дальнейшее более систематическое преследование, суд подчеркнул, что с учетом позиции доверия, авторитета и влияния учителей, а также их социальной ответственности не могло быть места для терпимости к любым нападкам со стороны учителя по отношению к ученику", - сказано в сообщении ЕСПЧ.

Судьи Страсбургского суда усмотрели в поведении учителя, который допустил оскорбления, нарушение статьи 8 Европейской конвенции, гарантирующей право частной жизни.

При этом Страсбургский суд не смог принять решение по поводу того, был ли отказ хорватских властей возбуждать уголовное дело в отношении учителя законным или же стоило применить иные правовые инструменты для его наказания.

"Поэтому ЕСПЧ продолжил рассмотрение вопроса о том, каким образом утверждения заявителя были рассмотрены в рамках имеющихся административных и профессиональных процедур. Суд признал обе процедуры неэффективными, поскольку они не привели к решительным действиям по устранению недостатков в подходе учителя. Кроме того, тип поведения, приписываемый учителю, и его последствия для заявителя требуют более тщательного изучения, чтобы понять и устранить его влияние и последствия", - подчеркивается в решении суда.