Филиал Московского института электротехники планируют открыть в Тверской области

ТАСС, 17 ноября. Московский институт электронной техники (МИЭТ) планирует открыть филиал в Тверской области, где будут обучать специалистов в сфере IT-технологий, создать кампус и научные лаборатории. Об этом в среду сообщила пресс-служба региона по итогам рабочей встречи в Твери губернатора Игоря Рудени и ректора МИЭТ Владимира Беспалова.

"Планируется открытие филиала МИЭТ в Тверской области, создание кампуса и обучение студентов по направлениям, связанным с IT и микроэлектронными технологиями. Предусмотрен ввод необходимой инфраструктуры, открытие совместно с предприятиями региона научных лабораторий, реализация программ акселерации стартапов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Ректор МИЭТ, по данным пресс-службы, заявил также о готовности развивать в Тверской области несколько других актуальных для экономики региона образовательных направлений. Планируется организовать профориентационную работу в колледжах и техникумах, школах, целевую подготовку и повышение квалификации педагогов. "В эти процессы будет встроен региональный образовательный центр. Он создается в рамках объединения ресурсов гимназии №12 Твери и средней школы в Мокшино Конаковского района", - отметили в пресс-службе.

Комплексный образовательный проект, по словам губернатора, необходим в регионе, поскольку нужны дополнительные кадры в различных отраслях, в том числе в сфере IT-технологий, маркетинга, туризма. "Сегодня актуальны современные технологии управления производством, сферой продаж, маркетингом, финансами", - приводит пресс-служба слова Рудени. О сроках реализации проекта на данный момент не сообщается.

МИЭТ образован в Зеленограде в 1965 году, является одним из ведущий технических вузов России, занимается обучением специалистов в области микро- и наноэлектроники, телекоммуникаций и информационных технологий. Подготовка ведется на уровнях магистратуры, бакалавриата, аспирантуры, специалитета, докторантуры.