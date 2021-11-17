Новосибирские депутаты одобрили ранее раскритикованный проект концессии по возведению школ

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили ранее отправленный на доработку проект концессионного соглашения по строительству шести школ на 5,7 тыс. мест, которые планировалось возвести в Новосибирске в течение двух лет. Претензии депутатов, связанные c невозможностью возведения школ в установленные сроки, а также с отсутствием согласования проекта в Минюсте и Минфине региона, устранили, сообщается в среду на сайте заксобрания региона.

Договоренность о строительстве шести школ по модели государственно-частного партнерства с участием госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" была достигнута правительством Новосибирской области в начале лета в рамках Петербургского международного экономического форума. В октябре, когда проект концессионного соглашенияпредставили на заседании бюджетного комитета заксобрания области, депутаты раскритиковали его и отправили на доработку. Как заявлял спикер регионального парламента Андрей Шимкив, основные претензии связаны с невозможностью возвести школы в установленные сроки.

"У нас был ряд вопросов, которые касались выработки порядка принятия решения о заключении концессионного соглашения, в том числе - о согласовании с профильными министерствами: Минфином, Минюстом и Минэкономразвития. Также у нас были вопросы по эксплуатации зданий, безопасности детей и вопросы о необходимости снижения рисков. К сегодняшнему дню все рекомендации, которые мы с вами обсуждали месяц назад, нашли свое отражение в постановлении, принятом неделю назад правительством области, и в проекте соглашений", - заявила зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко, слова которой приводятся в сообщении.

Как уточнил в беседе с ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в проект концессии также добавили формулировку о том, что сроки возведения объектов могут измениться по соглашению сторон, что, по его словам, снимает претензии депутатов.

В рамках концессии в Новосибирске планируется построить шесть новых школ на 5 775 мест. Срок реализации проекта - 15 лет, что включает 1,5 года строительства и 13,5 лет эксплуатации. Построенные здания школ передадут в областную собственность, а до завершения оплаты строения они будут находиться в оперативном управлении концессионера. Срок действия соглашений - 16 лет, до 2036 года. Общий объем инвестиций составит 8,3 млрд рублей, из них 107 млн - средства региона, 2,5 млрд - федеральные средства и чуть менее 5,72 млрд - частные инвестиции. За время реализации проекта финансирование из федерального бюджета составит почти 5,9 млрд рублей, из областного - почти 8,78 млрд. Как сообщил на заседании комитета заксобрания Решетников, средняя нагрузка на областной бюджет составляет 627 млн рублей в год.

О ситуации в регионе

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года. Как сообщал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в октябре, для покрытия растущей нехватки мест в регионе необходимо построить 22 новых школы проектной мощностью около 21 тыс. человек.