Минпросвещения наградило лучшие федеральные учебно-методические объединения России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Лучшим федеральным учебно-методическим объединениям (ФУМО) вручили памятные знаки "ФУМО года", награждение состоялось в рамках VI Всероссийского форума федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Института развития профессионального образования, который при поддержке Минпросвещения РФ выступает организатором мероприятия.

"Заместитель руководителя департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения [Минпросвещения] Марина Сафронова вручила отличившимся объединениям памятные знаки "ФУМО года", - говорится в сообщении. По ее словам, с 2015 года форум объединяет лучших представителей объединений в системе среднего профобразования (СПО), ведущих работодателей и экспертов в сфере образования. "Мероприятие стало площадкой для дискуссии, обмена опытом, источником идей и предложений по реализации новых задач развития системы СПО в Российской Федерации", - добавила она.

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин в своем видеообращении к участникам форума отметил, что ФУМО прошли серьезный путь, их деятельность охватила практически все колледжи и техникумы страны. Кроме того, была выполнена масштабная работа по обновлению содержания и технологий профобразования и обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников, развитием технологий, проведена актуализация и разработка образовательных программ СПО по новому макету.

Он добавил, что деятельность объединений станет одним из ключевых факторов успеха при реализации федерального проекта "Профессионалитет", который направлен на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей.

Открывая работу пленарного заседания на тему "Федеральные учебно-методические объединения в СПО: вектор на цифровизацию", и. о. ректора Института развития профессионального образования Наталия Золотарева обратила внимание на повышение значимости ФУМО в системе образования. "Прекрасно видеть, насколько повышается значимость ФУМО, задавая новую планку нашей работе. Особое внимание - цифровизации, влиянию данного тренда на формирование новых требований к образовательным стандартам, соответствию преподаваемых компетенций возрастающему уровню цифровой трансформации отраслей экономики", - отметила Золотарева.

VI Всероссийский форум федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования проходит на площадке Московского государственного образовательного комплекса ОЭЗ "Технополис".