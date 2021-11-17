В Калининградской области против ковида привиты почти 70% населения

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено почти 70% населения Калининградской области. Об этом написал в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Антон Алиханов.

"Привито 410 тыс. гражданских, военные в полном составе, 190 тыс. лиц до 18 лет. Это почти 70% населения. <...> . Плюс привитые гости региона", - сообщил он.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 16 ноября в регион нарастающим итогом поступило 579 234 комплекта доз вакцины от коронавируса. Без учета военнослужащих привиты 467 080 человек, полностью завершена иммунизация - у 405 203. С целью стимулирования жителей области была внедрена система QR-кодов о вакцинации для посещения фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, зданий органов госвласти, торговых и торгово-развлекательных центров. Данную меру продлили до февраля 2022 года.

Региональные власти обратили внимание, что, несмотря на напряженность ситуации с коронавирусом, в целом отмечается ее относительная стабилизация после нерабочих дней, действовавших с 28 октября по 7 ноября. В частности, уже более недели не наращивается количество коек в лечебных учреждениях, а число занятых мест в стационарах снижается. "В области фиксируется тенденция к высвобождению коек, занятых в лечебных учреждениях больными с коронавирусной инфекцией и пневомниями. Мы связываем это с введением нерабочих дней, которые позволили дать передышку системе здравоохранения региона и снизить госпитализацию", - уточнил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 16 ноября в 29 лечебных учреждениях области развернуто 2 458 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Занята 1 771 койка, тогда как в минувшую пятницу больными было занято 1 848 коек.