В Калининградской области вводится обязательная вакцинация от ковида для лиц старше 60 лет

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям для людей старше 60 лет вводится в Калининградской области. Соответствующие изменения внесены в постановление главного санитарного врача региона.

"Постановляю пункт 1 (постановления "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, чья деятельность предполагает контакты с большим количеством людей, была введена постановлением главного санитарного врача области 23 июня и касалась работников сфер транспорта, общепита, образования, торговли, а также медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер. Позднее в постановление вносились изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90% от общего числа сотрудников.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 16 ноября в регион поступило 579 234 комплекта доз вакцины от коронавируса. Без учета военнослужащих привиты 467 080 человек, полностью завершена иммунизация 405 203. С целью стимулирования жителей области была внедрена система QR-кодов о вакцинации для посещения фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, зданий органов госвласти, торговых и торгово-развлекательных центров. Данную меру продлили до февраля 2022 года.