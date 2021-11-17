Профилактику экстремизма среди молодежи обсудят на всероссийском форуме в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 ноября./ТАСС/. Вопросы профилактики экстремизма и терроризма обсудят на всероссийском форуме "Формула согласия", который начал свою работу в Дагестане. Мероприятие будет проходить в течение двух дней в смешанном формате, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

"Профилактика в асоциальной молодежной среде являются ключевой задачей министерства по делам молодежи. <...> Проведение данного форума позволит нам работать более эффективно. Мы будем друг у друга учиться на этой площадке и уверен, что по результатам выйдем более опытными и квалифицированными специалистами", - приводит пресс-служба слова министра по делам молодежи Дагестана Камила Саидова.

Форум проходит как в дистанционном, так и очном форматах. В течение двух дней на площадке пройдут пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии. Как подчеркнули в министерстве, Дагестан выбран площадкой для проведения форума не случайно.

"Дагестан уже несколько лет живет без актов террористического насилия. Опыт и практики антитеррористической комиссии в Республике Дагестан, министерства по делам молодежи РД и других субъектов профилактики считаются передовыми и транслируются в других субъектах нашей страны. И это во многом благодаря совместной деятельности органов государственной власти, правоохранительных структур и институтов гражданского общества",- цитирует Саидова пресс-служба.

Всероссийский форум "Формула согласия" в 2020 году проходил в Бахчисарайском районе Республики Крым. Его организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Совет министров Республики Крым, Государственный комитет молодежной политики Республики Крым. В работе форума приняли участие специалисты и эксперты более чем из 40 регионов России.