Попова заявила, что в России ковидом повторно заболевают 0,25-0,3% переболевших

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Повторная заболеваемость ковидом в России составляет в среднем 0,25-0,3%. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

"Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25-0,3% повторных случаев", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в мире этот показатель также составляет менее 1%. "Мировые цифры - не больше 1%, где-то 0,75-0,76% повторных случаев", - уточнила Попова.

Она также заявила, что не более 2,5% вакцинированных от коронавируса в РФ заболевают ковидом. "До сегодняшнего дня больше 2,5% заболевших среди вакцинированных там (в регистрах Минздрава по заболевшим и вакцинированным от ковида - прим. ТАСС) не накопилось", - сказала она.

По словам Поповой, вопрос публикации подобных данных может решить оперативный штаб. "Думаю, что этот вопрос можно обсудить", - добавила глава Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 254,5 млн человек, более 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 182 538 случаев заражения, выздоровели 7 882 836 человек, умерли 259 084. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.