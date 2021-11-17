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Темой форума социальных инвестиций в Петербурге стало партнерство для развития регионов

Мероприятие состоится 26 ноября, в нем примут участие председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие спикеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Форум социальных инвестиций "Родные города", в ходе которого эксперты обсудят партнерство властей, бизнеса, НКО для развития регионов, пройдет в Санкт-Петербурге 26 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе программы "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Пандемия актуализировала запрос на синхронизацию в регионе социальных инициатив компаний, федеральных и региональных органов власти, некоммерческих организаций и малого бизнеса. На повестке форума в этом году - объединение всех заинтересованных сторон для проектирования и развития качественной конкурентоспособной среды для жизни в регионах", - цитирует пресс-служба слова члена правления "Газпром нефти" Александра Дыбаля.

Участниками пленарной сессии, которая откроет форум, станут специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. Участие в пленарном заседании также примут генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и другие спикеры.

Форум проводится с 2014 года. В рамках форума пройдут экспертные сессии "Образование и наука", "Экология" и другие. Его проведут в гибридном формате с прямой трансляцией онлайн.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЧубайс, Анатолий БорисовичЧупшева, Светлана ВитальевнаДюков, Александр Валерьевич
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