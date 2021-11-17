Фонд Кадырова восстановит дом в Гудермесе, где произошел взрыв газа

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова восстановит дом в городе Гудермесе, где накануне произошел взрыв газа, в результате которого пострадали четверо детей. Об этом сообщил журналистам руководитель секретариата главы Чечни Абдул-Керим Эдилов, который выехал на место происшествия.

"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова мы сюда оперативно приехали, чтобы помочь пострадавшим. Работа по восстановлению дома уже началась, в течение нескольких дней отстроим лучше даже, чем было", - сказал Эдилов.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером в Гудермесе в частном домовладении произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних. Следственные органы в Чеченской Республике возбудили уголовное дело по данному факту.