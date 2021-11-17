Роскомнадзор просит суд оштрафовать The Insider

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор требует оштрафовать интернет-издание The Insider на 500 тыс. рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки иноагента. Об этом ТАСС в среду сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступил соответствующий материал.

"В суд поступил протокол в отношении The Insider по ч. 1 ст. 19.34.1 ("Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента"). Изданию грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей", - сказали в суде.

Ранее главный редактор издания Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело.

Министерство юстиции РФ 23 июля включило интернет-издание The Insider в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.