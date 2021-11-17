Попова: вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", - сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, решение по этому вопросу должно быть "очень взвешенным". "Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно не будет озвучено", - подчеркнула она.

Также Попова сообщила, что введение QR-кодов в городском общественном транспорте пока не обсуждается. Решения такого не было принято на сегодняшний день нигде. Сегодня речь о внутригородском транспорте <...> пока не поднималась", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что во внутригородском транспорте существуют другие ограничения, в частности требование носить маску. "Там, где субъекты жестко контролируют свою же меру о том, что надо носить маски, и заболеваемость, безусловно, ниже", - добавила она.