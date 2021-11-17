Попова считает необходимым привить от гриппа всех переболевших ковидом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым привить от гриппа всех, кто переболел ковидом, так как они входят в группу риска.

"В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска. <...> у нас группы риска для гриппа - [это] ослабленные, с эндокринной патологией, с хроническими болезнями легких, сердца, пожилые, беременные, маленькие дети. И у нас еще одна группа [риска] - это переболевшие ковидом", - сказала она на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.