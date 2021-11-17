Инновационную стартап-школу запустит крупнейший вуз Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) до конца 2021 года запустит на своей базе инновационную стартап-школу "Бизнес+". Студентов будут обучать предпринимательским навыкам, сообщили журналистам в среду в пресс-центре университета.

"Студенты получат возможность поработать с прототипами бизнес-проектов, сгенерировать свою уникальную идею и воплотить ее при поддержке специалистов, а также получить финансирование от инвесторов на запуск своего предпринимательского проекта. Планируется, что школа "Бизнес +" будет работать с декабря 2021 года по февраль 2022 года", - говорится в сообщении.

Подобная площадка станет первой на Северном Кавказе, отметили в пресс-центре. "Важно, чтобы студенты не только получили знания и навыки в нашей стартап-школе, но и могли их применить в практической жизни. Программа для студентов сформирована на основе главных трендов и запросов современного рынка", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России и более чем 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям.