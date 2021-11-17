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Попова прокомментировала требование подписывать согласие о последствиях при вакцинации

Глава Роспотребнадзора отметила, что "отказываться от этого документа не стоит"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Требование подписывать при вакцинации от коронавируса информированное согласие относительно ее последствий не означает, что за них никто не отвечает. Отказываться от этого документа не стоит, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Добровольное информированное согласие не означает, что никто не отвечает за то, что со мной [делают]. Это исключительно подпись о том, что я понимаю, что со мной делают. <...> Я не думаю, что нам нужно отказаться от информированного согласия, чтобы увеличить [число вакцинируемых]", - сказала она.

По закону, напомнила Попова, ни одна медицинская манипуляция не может быть проведена без согласия человека.

Теги
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