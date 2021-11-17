РСВ, АНО "Диалог" и РАСО подписали соглашение о подготовке кадров в интернет-коммуникациях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" (РСВ), АНО "Диалог" и Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) подписали соглашение о подготовке специалистов в сфере интернет-коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Диалог" и Российская ассоциация по связям с общественностью в среду, 17 ноября, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов в области интернет-коммуникаций. Соответствующее соглашение было подписано во время очередного модуля "Мастерской новых медиа" - образовательной программы по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций, организованной на базе мастерской управления "Сенеж", - пояснили в пресс-службе.

По словам заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Ольги Бужинской, подписанное соглашение открывает новые возможности для привлечения в программу высококлассных экспертов в сфере PR. "Представители РАСО станут спикерами "Мастерской новых медиа" и войдут в экспертный пул программы. А их опыт и опыт ассоциации позволит повысить уровень подготовки кадров в сфере стратегических коммуникаций в рамках нашей программы", - подчеркнула Бужинская.

Образовательная программа "Мастерская новых медиа" организована президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог" на базе образовательного центра - мастерской управления "Сенеж". Она ориентирована на подготовку специалистов в сфере связей с общественностью, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием современных инструментов и средств.

В числе участников программы - руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений. Мастерами программы стали специалисты - практики в области стратегических коммуникаций. Среди них - директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. В формате авторских мастерских они будут сопровождать слушателей в течение всей программы.