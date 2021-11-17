Свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличился до 20% в Смоленской области

ТАСС, 17 ноября. Почти 500 мест для пациентов с коронавирусом свободны в госпиталях Смоленской области, доля незанятого коечного фонда выросла до 20,5%. На данный момент лечение проходят свыше 1,9 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в региональном департаменте здравоохранения.

"На сегодня занято 1 929 коек, свободно - 498 (20,5 % коечного фонда)", - сообщили в департаменте в ответ на запрос ТАСС.

Доля свободного коечного фонда для госпитализированных с коронавирусом в начале ноября составляла около 17%. Всего в регионе, по информации на 17 ноября, развернуто 2 427 коечных мест на базе госпиталей в 22 медицинских учреждениях. На амбулаторном лечении находятся около 13 тыс. человек, из них 8,2% - дети, отметили в департаменте.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 17 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 71 748 случаев заражения коронавирусом, из них 579 - за последние сутки. Максимальное число - 599, регистрировалось 1 и 4 ноября, затем началось постепенное снижение количества заражений. Выздоровели 50 968 человека, умерли 2 045 пациента. Коллективный иммунитет составляет 46,4%.

В Смоленской области продолжают действовать обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не имеют прививку от коронавируса, масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. Им также запрещено посещать массовые мероприятия и работать в очном режиме. Вход в заведения общепита, на массовые мероприятия, в учреждения культуры, торговые центры, салоны красоты, бани, физкультурные центры и некоторые другие организации возможен при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании, ПЦР-тесте или медотводе.