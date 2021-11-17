Россия направит в Донбасс гуманитарный конвой с лекарствами и продуктами 25 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россия направит на территорию Донбасса гуманитарную колонну с лекарствами и продовольствием 25 ноября, сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная гуманитарная колонна МЧС России запланирована на 25 ноября. <...> В состав традиционно входят лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, жизненно необходимые людям продовольствие, предметы первой необходимости, детские товары, игрушки и так далее", - сообщила она.

Захарова упомянула, что этот гуманитарный конвой, направленный для жителей юго-востока Украины, станет 104-м по счету. Захарова уточнила, что о направлении колонны уже была уведомлена украинская сторона, а также профильные структуры ООН и ОБСЕ. Официальный представитель МИД РФ отметила, что дополнительной мерой поддержки Донбассу стал указ президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", подписанный 15 ноября.

Захарова подчеркнула, что оказание гуманитарной помощи Россией продолжится. "Мы будем и далее продолжать оказывать поддержку и помощь мирным жителям юго-востока Украины, которые испытывают на себе тяготы, лишения, страдают от продолжающейся уже восьмой год гражданской войны", - сказала она.