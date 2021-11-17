Суд признал законным решение не пускать в школы Москвы не сдававших тест на ковид учеников

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным положения приказа департамента здравоохранения и департамента образования Москвы, которыми устанавливается запрет на проход в учебные заведения для учеников школ города, не прошедших тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом говорится в соответствующем решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа №997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать", - отмечается в тексте решения.

Там сказано, что Воронин также оспорил другие положения приказа: пункт об обязательном тестировании школьников один раз в две недели, пункт, по которому тесты на коронавирусную инфекцию среди учеников можно проводить без письменного согласия родителей, пункт, по которому экспресс-тесты на ковид могут проводить не только медики, но и работники образовательных организаций. Истец считал, что тестирование является медицинским вмешательством и нарушает право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери. Суд же счел, что экспресс-тестирование не является медицинским вмешательством и для его проведения не требуется информированное согласие родителя.

Как следует из документа, суд установил, что приказ направлен на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечивает проведение мер по профилактике заболевания, сохранению и укреплению здоровья обучающихся в школах, предоставляя родителям и учащимся возможность выбора способа определения наличия или отсутствия вируса, не лишает учащихся права на получение образования.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС сообщили, что "суд не нашел оснований для признания оспариваемой части приказа недействительной и отказал в удовлетворении исковых требований заявителю в полном объеме".

Приказ о тестировании

13 октября 2021 года департаменты здравоохранения и образования Москвы выпустили совместный приказ № 997/567. Согласно положениям документа, школы получают право не пускать на занятия тех учеников, кто не сдал тест на коронавирусную инфекцию. При этом родители могут выбрать: либо их дети сдают анализы в поликлинике самостоятельно, либо ученики проходят эксперсс-тесты прямо на территории школы. В документе сказано, что сдавать анализы необходимо раз в две недели. При этом пока приказ распространяется не на все школы Москвы, а только на 10 образовательных учреждений, которые стали частью пилотного проекта по введению обязательного теста на коронавирус для посещения учениками школ.