В лицее "Сириус" появится центр компетенций по композитным технологиям

СОЧИ, 17 ноября. /ТАСС/. Президентский лицей "Сириус", UMATEX Росатом и Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения в лицее появится специализированный центр компетенций по композитным технологиям, сообщили журналистам в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"Специализированный центр компетенций по композитным технологиям появится в Президентском лицее "Сириус". 17 ноября Президентский лицей "Сириус", UMATEX Росатом и "КНИТУ-КАИ" (Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева) заключили соглашение о сотрудничестве и развитии образовательных решений для Специализированного центра компетенций "Сириус. Технологии композитов", который создается Росатомом на базе лицея "Сириус", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в центре будут обучаться ученики 7-11 классов Президентского лицея "Сириус" и профильных классов школ Краснодарского края, студенты IT-колледжа и университета "Сириус", участники программ образовательного центра из всех регионов России. В содержании образовательной программы центра будет сделан акцент на интеграцию знаний естественнонаучных дисциплин, развитие технологических и гибких компетенций.

Также в пресс-службе отметили, что одним из проектов станет создание прототипа морского катамарана с применением технологии композитов. На основе прототипа предполагается создание морского такси, которое свяжет Сириус и Сочи.

"Центр компетенций в лицее "Сириус" даст ребятам возможность познакомиться с новыми материалами, а также создавать готовые изделия из композитов для разных отраслей промышленности, которые играют существенную роль в экономическом развитии страны", - приводит пресс-служба слова генерального директор АО "Юматекс" Александра Тюнина.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.