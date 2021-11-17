Прокуратура выявила нарушения сроков начала отопительного сезона в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Крыма приняла меры реагирования в связи с несвоевременным началом подачи теплоснабжения в некоторые объекты в Керчи, в том числе более чем в 50 многоквартирных домов. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации города.

"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова проведена проверка исполнения требований законодательства о теплоснабжении, в том числе в связи с публикациями средств массовой информации о несвоевременном начале отопительного сезона. Установлено, что 51 многоквартирный дом и несколько объектов социальной инфраструктуры в городе Керчи отапливаются котельной ГУП Республики Крым "Крымтеплокоммунэнерго". В 2021 году на котельной был запланирован ремонт котлоагрегата за счет средств государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Вместе с тем предприятием несвоевременно проведены работы по заключению контракта на проведение ремонтных работ, что заведомо нарушало срок начала отопительного сезона в городе Керчи - 11 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "соответствующие работы приняты 25 октября, в тот же день котел запущен, со следующего дня теплоснабжение всех запитанных от котельной объектов осуществляется в нормативном режиме".

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представления директору предприятия и главе администрации города, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ ("Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", уточнили в пресс-службе.

Материалы по данным фактам также направлены в следственный орган для проведения проверки на предмет наличия в действиях должностных лиц предприятия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Директору керченского филиала предприятия объявлено предостережение о недопустимости начисления платы за услуги теплоснабжения за этот период жильцам многоквартирных домов.