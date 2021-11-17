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Пандемия COVID-19

Центры занятости и фудкорты возобновят работу в Курской области с 18 ноября

Фудкорты будут обслуживать только посетителей с QR-кодом, также они могут работать навынос. В центрах занятости будут вести прием по предварительной записи

КУРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области приняли решение возобновить на этой неделе работу центров занятости населения и фудкортов, сообщил в среду на своей странице в Instagram губернатор региона Роман Старовойт.

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"С 18 ноября разрешается прием посетителей в центрах занятости по предварительной записи. С ноября фудкорты смогут начать работу на вынос. Обслуживать можно только посетителей с QR-кодом", - написал Старовойт, отметив, что решение принято на фоне снижения числа пациентов в реанимациях ковидных госпиталей.

При этом в ближайшее время останутся закрытыми театры, концертные залы, кинотеатры региона, цирк, массажные и спа-салоны, солярии, бани, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

С начала пандемии в Курской области выявлено 72 172 случая заражения коронавирусом, 1 721 пациент умер. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьПандемия COVID-19
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