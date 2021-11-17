Аксенов сообщил, что Юго-восточный обход Симферополя пройдет через село Заречное

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Юго-восточный обход Симферополя, необходимый для перенаправления транспортного потока с трассы "Таврида" к курортам Южного берега Крыма, решено проложить через село Заречное, где в зону строительства попадут жилые дома и участки. Власти республики примут все меры, чтобы качество жизни людей не пострадало, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня состоялась рабочая встреча, в ходе которой принято итоговое решение по строительству автомобильного Юго-восточного обхода Симферополя. К сожалению, вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее решение принято окончательно - трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что он "лично созвонился с инициативной группой, которая выступала против данного варианта, чтобы озвучить решение правительства Республики Крым". "Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья - это колоссальный стресс, именно поэтому уже на следующей неделе состоится встреча, в рамках которой будут обсуждены все ключевые вопросы, в том числе касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса. Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало. Органы власти сделают все, чтобы вникнуть в детали каждой конкретной семьи, даже в том случае, если проблема будет выходить за рамки наших возможностей", - добавил Аксенов.

Он отметил, что "проект предполагает большой комплекс работ по канализованию, строительству дорог и социальной инфраструктуры населенного пункта".

В октябре 2019 года власти Крыма сообщали, что в Министерство транспорта РФ направлено предложение о строительстве 30-километрового юго-восточного обхода Симферополя, который позволит перенаправить транспорт, идущий на Южный берег Крыма с Крымского моста и керченского направления. Предполагалось, что проект может быть включен в Федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. В Минэкономразвития РФ в ноябре того же года сообщили, что строительство начнут не раньше 2023 года, при этом ФЦП на тот момент заканчивалась в 2022 году. Позже ее продлили до 2025 года. В Крыму уточняли, что планируют в скором времени начать проектирование юго-восточного обхода Симферополя стоимостью более 25 млрд рублей.