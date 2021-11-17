В Госдуму до конца года внесут законопроект о освобождении от НДФЛ матпомощи студентам

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по молодежной политике до конца 2021 года планирует внести в нижнюю палату законопроект о полном освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной помощи студентам. Об этом сообщил в среду глава комитета Артем Метелев во время встречи со студентами российских вузов.

Соответствующее предложение выдвинул студент Балтийского федерального университета им. Канта. Он отметил, что выплаты профсоюзов в отличие от материальной помощи от университета не облагаются НДФЛ.

"Сегодня не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тыс. рублей. То, что выше 4 тыс., действительно, должно быть обложено налогом. Это странно, на наш взгляд, потому что государство вроде, с одной стороны, оказывает помощь, а в то же время забирает часть этой помощи обратно, хотя мы понимаем, что материальная помощь выдается в сложных для молодого человека, студента ситуациях", - пояснил Метелев.

"Мы со своей стороны такую работу провели, поправку планируем вносить в Налоговый кодекс РФ. Я думаю, что до конца года такой законопроект будет внесен", - добавил депутат.

Согласно действующему законодательству, все обучающиеся в вузах освобождены от налога на доходы физических лиц при получении материальной помощи от вуза на сумму, не превышающую 4 тыс. рублей в год. Если сумма материальной помощи превышает 4 тыс. рублей в течение календарного года, она облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13%