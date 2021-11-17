Попова: в национальной базе России есть почти 40 тыс. последовательностей коронавируса

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Почти 40 тыс. генетических последовательностей коронавируса есть в национальной базе РФ. Об этом в среду сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"По поручению президента была создана национальная платформа, куда все исследователи в РФ, которые проводят полногеномное и фрагментарное секвенирование, выкладывали результаты своих исследований. Сегодня от РФ на площадке международной базы выложено порядка 10 тыс. последовательностей, в национальной базе их почти 40 тыс.", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Попова добавила, что эта база является основной информационной базой в мире.