На рекультивацию свалки в Железноводске направят более 500 млн руб.

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Городскую свалку бытовых отходов ликвидируют в Железноводске к 2023 году. На работы направят более 500 млн рублей, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Железноводск приступает к ликвидации закрытой городской свалки бытовых отходов. Итоговая стоимость рекультивации, учитывая вывоз и утилизацию мусора, составляет более 563 млн рублей", - сказал Моисеев.

По его словам, свалка была открыта в 1907 году и закрыта в 2004 году. "За это время на нее было завезено более 220 тысяч кубометров мусора. Площадь свалки - более 4,5 гектаров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы будут выполнены в ближайшие два года.

"Свалка находится на окраине крупной инвестиционной площадки площадью более 140 гектаров, которая предназначена для строительства санаторно-курортных учреждений. Именно вывоз мусора и формирование естественного ландшафта, который там был до момента ее открытия, позволит не мешать и не препятствовать созданию благоприятной атмосферы и инфраструктуры для отдыха и оздоровления гостей", - добавил Моисеев.