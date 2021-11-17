Депутат Госдумы Горячева попробовала тюремный хлеб при посещении СИЗО-7 в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ксения Горячева посетила СИЗО-7 в Москве, чтобы понять, в каких условиях содержатся арестанты в столичных следственных изоляторах, и попробовала хлеб, которым их кормят. Об этом ТАСС сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

"Сегодня впервые в истории новой Госдумы ее депутат побывал в столичном СИЗО. Им стала Ксения Горячева, член партии "Новые люди". Она ознакомилась с условиями содержания арестантов в той мере, в которой это возможно без покамерного обхода, а также попробовала хлеб - белый и серый, - которым кормят заключенных. Его она даже взяла с собой, чтобы обсудить с коллегами и правозащитниками его качество", - рассказал наблюдатель.

По его словам, депутат обсуждала с администрацией СИЗО профилактику рецидива преступлений у заключенных, а также вопросы реабилитации лиц, отбывших срок наказания.