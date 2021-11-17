Экспресс-тесты на коронавирус начали применять в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 ноября./ТАСС/. Медики Карачаево-Черкесии начали проводить экспресс-тестирование пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду региональный оперштаб по профилактике и противодействию распространению коронавируса.

"В Карачаево-Черкесии начали применять экспресс-тестирование для увеличения объема и скорости исследований населения на новую коронавирусную инфекцию. Экспресс-тестирование в пилотном режиме ввели в крупных муниципалитетах КЧР с высоким уровнем заболеваемости: в Черкесске, Зеленчукском, Усть-Джегутинском, Малокарачаевском и Карачаевском районах республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего приобретено 7 тыс. экспресс-тестов. Для работы с тестами подготовлена лаборатория Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Ранее в лаборатории проводили 260 исследований в сутки, с экспресс-тестами эта цифра возрастет до 1 250 исследований в сутки. Всего в регионе ежедневно проводится порядка 2 тыс. исследований.

"С введением экспресс-тестирования показатель исследований на 100 тыс. населения в Карачаево-Черкесии возрастет еще больше и составит 773, что станет одним из лучших показателей в России по охвату населения тестированием. Таким образом введение экспресс-тестирования будет способствовать скорейшему выявлению и недопущению распространения COVID-19 в регионе", - добавили в оперштабе.

Ранее в регионе ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны быть переведены на дистанционный режим работы. Коечный фонд Карачаево-Черкесии составляет 1 265 мест, свободными остаются более 37%, в регионе работают шесть ковид-госпиталей в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе и Карачаевске.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 90 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 28 988 случаев инфицирования, 25 154 жителя выздоровели, 837 умерли. В больницах получают лечение 785 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.