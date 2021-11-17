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Пандемия COVID-19

Среди привитых от коронавируса москвичей разыграли еще две однокомнатные квартиры

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали почти 143,3 тыс. граждан РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Очередной розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от коронавирусной инфекции москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва-24". Были разыграны две квартиры.

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Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали почти 143,3 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 8 по 14 ноября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. Их имена и отчества, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС озвучил в прямом эфире актер театра и кино, почетный деятель искусств Москвы Анатолий Кот.

Всего среди вакцинировавшихся с 18 октября по 21 ноября москвичей будут разыграны 10 квартир. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против ковида.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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