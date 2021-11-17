В "Роснано" считают, что здоровье людей может стать самой твердой "валютой" в мире

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Улучшение качества жизни и здоровья людей является важнейшим показателем, аналогичным твердой валюте в экономике. Такое мнение высказал старший управляющий директор группы "Роснано", председатель правления консорциума "Медицинская Техника" Иван Ожгихин.

"Уровень здоровья людей может стать самой твердой валютой во всем мире. Стратегия группы "Роснано" направлена на развитие проектов, которые напрямую влияют на улучшение качества жизни человека", - приводит пресс-служба группы слова Ожгихина на круглом столе "Вопросы выведения инновационной продукции на российский рынок" в рамках I Всероссийского форума "Обращение медицинских изделий NOVAMED-2021".

Ряд проектов группы "Роснано" направлен на формирование высокотехнологичной медицины в России. В число таких проектов входит создание превентивной медицины - внедрение новых методов диагностики заболеваний и вакцинации, развитие реабилитационной медицины - улучшение качества жизни пациентов после заболевания, даже при невозможности излечения.

Повышение качества медицинских услуг в России, отметил он, возможно при внедрении инновационных решений и сервисов с использованием высокотехнологичной медтехники. Факторами, влияющими на внедрение инновационных решений, являются своевременное внесение изменений в стандарты оказания медицинской помощи и совершенствование нормативно-правовой базы медицинской отрасли, обеспечение государственной поддержки отечественных производителей высокотехнологичной медицинской техники и стимулирование спроса, переобучение и повышение квалификации медицинских специалистов.

Показательным примером внедрения таких решений в медицинскую практику, напомнил Ожгихин, является создание единого цифрового сервиса вспомогательной диагностики "Персональный медицинский помощник" - проекта-маяка, реализуемого правительством РФ.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.