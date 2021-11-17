Крымский федеральный университет частично возобновит очные занятия с 29 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Крымский федеральный университет (КФУ) с 29 ноября вернется к смешанному формату обучения, лекции будут проходить дистанционно, а практические и лабораторные занятия - очно. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

"Факультативная неделя с 22 ноября будет для студентов дистанционной, а с 29 ноября вернемся к обучению в привычном для нас режиме: лекции - онлайн, практические и лабораторные - офлайн. Если в отдельной группе наблюдается заболеваемость, то мы переводим ее в дистант на короткий период, а затем возвращаем. В целом эпидемиологическая ситуация по университету на данный момент стабильно нормальная", - отметил ректор КФУ Андрей Фалалеев, которого цитирует пресс-служба.

Режим распространяется на всех студентов, в том числе на первокурсников, у которых прежде все виды занятий проходили очно. "Наши исследования подтверждают, что часть образовательного процесса обязательно должна проходить в контактном режиме, чтобы сохранять мотивацию студентов, чтобы фиксированный график выступал некой самоорганизацией для них. Кроме того, это позволяет нам разгрузить городской транспорт и потоки посещения университета, поднять качество занятий", - цитирует ректора пресс-служба.

В период нерабочих дней с 1 по 7 ноября студенты Крымского федерального университета обучались в формате самостоятельной работы, с 8 ноября образовательный процесс был организован с использованием дистанционных технологий.

Ранее дистанционный формат обучения в Крымском федеральном университете (КФУ) планировали на период с 11 октября до 20 ноября.