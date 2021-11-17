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Концепцию развития набережной реки Сунжи в Магасе до 2030 года разработали в Ингушетии

Ориентировочная стоимость составляет более 30 млрд рублей

МАГАС, 17 ноября. /ТАСС/. Концепцию развития набережной реки Сунжи в Магасе, рассчитанную до 2030 года, разработали в Ингушетии, она предполагает создание нескольких новых рекреационных и парковых зон, предварительная стоимость проектов оценивается в 30 млрд рублей. Об этом рассказал в среду в ходе Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации и. о. первого зампредседателя правительства республики - министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"Разработана концепция развития и благоустройства набережной реки Сунжа и прилегающей территории. <…> Концепция предполагает завершение строительства Прибрежного парка на берегу реки Сунжа площадью 14 га. В южной части парка на территории около 2 га планируется создание этнопарка и строительство бизнес-центра с выставочными залами. Вдоль правого берега реки планируется создание еще одной рекреационной зоны набережной площадью около 8,75 га. На левом берегу планируется размещение парка активного отдыха и развлечений площадью 25,5 га. Реализация концепции планируется в пять этапов - с 2022 по 2030 годы, ориентировочная стоимость составляет более 30 млрд рублей", - сказал Евлоев.

По его словам, в ходе реализации концепции запланированы рекультивация и санитарная очистка береговой линии, строительство двух автомобильных и одного пешеходного мостов, велодорожек, инженерной инфраструктуры, оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, в также формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

"Реализация концепции позволит повысить социально-экономическую эффективность использования территории города, увеличить занятость населения региона, доходную часть бюджета, инвестиционную привлекательность города", - добавил Евлоев.

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