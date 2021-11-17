Ближайший вывоз российских детей из Сирии планируется провести до конца года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Работа по вывозу российских детей из Сирии продолжается, следующую группу планируется вывезти до конца 2021 года. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Работа по розыску российских детей в лагерях беженцев, их возвращению на родину не прекращалась. Она проводится по поручению президента России и будет продолжена. Подготовлены документы на 140 детей, находящихся в Сирии. Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь им вернуться в Россию в кратчайшие сроки. Надеемся, что следующую группу перевезем до конца года", - пояснила она.

Детский омбудсмен уточнила, что точное количество детей, которые войдут в следующую группу, пока неизвестно. Она добавила, что, с учетом опыта прошлых лет, речь может идти о группе из около 30 детей.

Ранее во вторник руководитель Российско-сирийского межведомственного координационного штаба (МКШ) по возвращению беженцев Михаил Мизинцев сообщил, что РФ продолжает работу по возвращению из лагеря беженцев "Эль-Холь" российских граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в первую очередь детей. В частности, по его данным, при участии бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (в настоящее время вице-спикера Госдумы) Анны Кузнецовой, которая лично организовала всю эту работу, непосредственно выезжала в лагеря беженцев и вывозила российских детей на Родину, в настоящее время возвращены 215 детей.